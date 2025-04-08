Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN2A, CCN Gia Vân, xã Gia Vân, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, giám sát và kiểm soát vật tư trong kho.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hệ thống mã vật tư trong kho.

Kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng vật tư trong kho, phát hiện và xử lý hàng hóa hư hỏng, lỗi.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo xuất nhập kho.

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.

Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình xuất nhập nguyên vật liệu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành quản lý kho, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản lý kho.

Thành thạo các phần mềm quản lý kho (nếu có).

Nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập kho, quản lý tồn kho.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, biết sử dụng phần mềm Excel.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca nếu cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Đóng bảo hiểm kể từ khi thử việc.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

