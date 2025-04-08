Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Lô CN2A, CCN Gia Vân, xã Gia Vân, Gia Viễn, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, giám sát và kiểm soát vật tư trong kho.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư khi nhập kho.
Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.
Quản lý hệ thống mã vật tư trong kho.
Kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng vật tư trong kho, phát hiện và xử lý hàng hóa hư hỏng, lỗi.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo xuất nhập kho.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong kho.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình xuất nhập nguyên vật liệu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành quản lý kho, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Quản lý kho.
Thành thạo các phần mềm quản lý kho (nếu có).
Nắm vững các nghiệp vụ xuất nhập kho, quản lý tồn kho.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, biết sử dụng phần mềm Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sức khỏe tốt, có thể làm việc theo ca nếu cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Đóng bảo hiểm kể từ khi thử việc.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN2A, cụm công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-9-11-trieu-thoi-vu-tai-ninh-binh-job347169
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 221 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 19/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH DH AUTO VINA
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm