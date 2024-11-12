Tuyển Kinh doanh phần mềm BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 35 Triệu

Mức lương 18 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Xác định khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm, giải pháp công nghệ và dịch vụ do công ty cung cấp..

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau.

Làm việc chặt chẽ với các nhóm Marketing, tư vấn để xác định và đề nghị giải pháp, dịch vụ phù hợp tới khách hàng.

Theo sát và chốt hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc và tiếp tục cung cấp các sản phẩm dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của khách hàng, giữ khách hàng hài lòng và có trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ và hỗ trợ của công ty.

Thực hiện các công việc do BGĐ yêu cầu.

Tốt nghiệp ĐH/CĐ, chuyên nghành kinh tế, marketing hoặc CNTT sẽ là lợi thế

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, phần mềm hoặc dịch vụ cloud..

Sẵn sàng và chịu khó học hỏi các công nghệ và sản phẩm mới

Có kỹ năng quan sát, giao tiếp và trình bày tốt để làm việc hiệu quả với khách hàng và các bộ phận khác trong công ty

Kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp với khách hàng, đối tác cũng như học hỏi và tham gia đào tạo kiến thức sản phẩm

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00-17h00 (từ thứ 2- thứ 6)

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn,chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Cấp Laptop làm việc.

Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi tháng.

