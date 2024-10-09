Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 60 Triệu
Xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android
Phối hợp lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của ứng dụng
Bảo trì và tối ưu hóa sản phẩm
Tham gia Code Review, đào tạo và đảm bảo chất lượng cho team
Nghiên cứu công nghệ mới, phù hợp với chiến lược sản phẩm
Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm các dự án Android Sử dụng thành thạo Kotlin/ Java Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs; Kinh nghiệm xử lý đa luồng và tối ưu hiệu năng ứng dụng Hiểu sâu về Android SDK: Activities, Services, Broadcast Receivers, Content Providers,... Hiểu sâu về mô hình MVVM, Clean Architecture Nắm vững kiến thức multiple threads, Kotlin Coroutine, Flow Nắm vững kiến thức của Android Jetpack: Data Binding, Lifecycles, LiveData, Room, ViewModel, WorkManager
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về C/C++, JNI Kinh nghiệm với Unit/ UI Testing Hiểu biết về CI/CD và các công cụ liên quan (Jenkins, GitLab CI, v.v.)
2. Kỹ năng
Phân tích & giải quyết vấn đề hiệu quả Kỹ năng giao tiết tốt và khả năng phối hợp làm việc nhóm hướng tới mục tiêu chung Sáng tạo, không ngại học hỏi phát triển bản thân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương lên tới 60 Triệu, review lương ít nhất 2 lần/năm Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ + Thưởng giới thiệu ứng viên Trợ cấp ăn trưa: 1 Tr/tháng Thử việc 2 tháng full 100% lương Trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ tới 100% chi phí khóa học
Cơ hội tham gia:
Được đào tạo và tham gia phát triển đa dạng sản phẩm hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG TY TOP ĐẦU MOBILE APP TẠI VIỆT NAM với hàng triệu users mỗi ngày Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo cùng các chuyên gia lão làng trong ngành Môi trường trẻ, thiết bị hiện đại cùng văn phòng xịn xò view "triệu đô" Các chế độ đãi ngộ khác như: Gói khám sức khỏe cao cấp, Teambuilding thường xuyên, Du lịch dài ngày trong và ngoài nước, CLB Thể thao, CLB Tri thức,... "Grow everday" - Cùng nhau phát triển mỗi ngày Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 thứ 2 đến thứ 6; nghỉ trưa 1,5h, không OT - cân bằng cuộc sống và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
