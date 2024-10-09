Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết các tài liệu về quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng đầu ra cho dự án Webs, apps,.. Lập kế hoạch test, thiết kế test case Thực hiện test sản phẩm phần mềm theo cách thức Automation Test Phối hợp với các developers và Leader để phân tích, thử nghiệm và kiểm tra chất lượng đầu ra các sản phẩm Web apps phục vụ khách hàng, đối tác Theo dõi, tổng hợp và báo cáo test cho Leader Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Java/Groovy Có kinh nghiệm chạy dự án automation test cho mobile app từ 1 năm trở lên Có kinh nghiệm sử dụng katalon trong dự án thật Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử để xác định các vấn đề về hiệu suất và đề xuất giải pháp cải tiến Nắm vững các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử và các quy trình kiểm thử liên quan Có khả năng viết kịch bản kiểm thử, thực thi kịch bản kiểm thử Có hiểu biết quy trình kiểm thử phần mềm (Agile, Scrum, Waterfall,..) Có kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ được:

Mức lương theo năng lực Review lương theo quy định của công ty Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc của quý - năm dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6 và ba ngày thứ 7/tháng

Cùng với chế độ:

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,... Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,.. Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế do công ty tài trợ

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Văn phòng AHT Tech, Cầu Giấy Văn phòng đối tác (Onsite): Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.