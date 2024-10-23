Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
- Hà Nội: Pallas Beauty Center
- SH 23, tòa nhà K Park, KĐT Văn Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về da liễu, thẩm mỹ cho khách hàng.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm phù hợp
Nghiên cứu, tìm hiểu về cách sử dụng, hiệu quả trị liệu các thiết bị Tổng công ty phân phối.
Hướng dẫn, demo, chuyển giao công nghệ cho Khách hàng của Tổng công ty
Tham gia các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về da liễu, thẩm mỹ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y khoa, chuyên ngành Da liễu, thẩm mỹ hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức chuyên môn, kỹ thuật về da liễu, thẩm mỹ.
Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, mẫn cán.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm thẩm mỹ, SPA
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp cứng hàng tháng (10-15 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc
Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số)
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, du lịch hằng năm... cho người lao động.
Được đào tạo trước khi nhận việc và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
