Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LONA SKIN LAB làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: T2 Đinh Công Tráng, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc ngoài giờ: 17g-20g ngày thường và 11g-14g & 17g-20g vào 2 ngày cuối tuần (Thứ bảy, Chủ Nhật). Và đăng ký lịch làm việc với Sở Y Tế cho lịch công tác tại Phòng khám.

Điều trị chuyên sâu về da liễu bằng các thiết bị máy móc công nghệ cao: laser, hifu, rf, thermage

Trực tiếp thực hiện các thủ thuật về làm đẹp: meso, filler,botox,..

Theo sát kết quả sau điều trị đối với khách hàng đã thực hiện tại phòng khám.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có định hướng gắn bó dài lâu với Công ty.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.

Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ da liễu hoặc tương đương.

Có các chứng chỉ đủ điều kiện thực hiện các liệu pháp bao gồm: filler, botox, meso, laser ( hoặc có thể bổ sung dần trong quá trình làm việc).

Ngoại hình dễ nhìn và làn da đẹp là một ưu thế.

Điều kiện làm việc:

Làm việc trực tiếp tại Phòng khám da liễu Lona Skin Lab (tại Cần Thơ).

Cơ sở vật chất phòng khám cao cấp và có phòng Thủ thuật đạt tiêu chuẩn yêu cầu cấp phép của Bộ Y tế để thực hiện 28 thủ thuật.

Thiết bị mới và hiện đại được cập mới nhất hiện nay.

Lona Skin Lab là đơn vị có trên 10 năm kinh nghiệm và thành công trên thị trường cả về 3 lĩnh vực: spa, dược mỹ phẩm và da liễu thẩm mỹ. Có uy tín lớn trong ngành tại thị trường Cần Thơ. Hiện Lona đã và đang được các nhãn hàng, hãng thiết bị, các bác sĩ đầu ngành chọn làm đơn vị hợp tác chiến lược. Bên cạnh đó còn các hợp tác chiến lược lớn khác trong tương lai tại Lona.

Không gian và môi trường làm việc cũng như văn hoá con người tại Lona luôn: vui tươi, phát huy tính tự chủ, năng động nhưng cũng không nằm ngoài sự hiệu quả chung của hoạt động kinh doanh. Đây chính là nguyên tắc lớn đã giúp Lona thành công trên thị trường với minh chứng hơn 10 năm qua.

Tại CÔNG TY TNHH LONA SKIN LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Được tính thâm niên công tác tại đơn vị y tế đạt yêu cầu của Bộ Y tế.

Tham gia thực hiện liệu trình trên khách hàng tích luỹ kinh nghiệm lâm sàn trên từng ca điều trị được giao.

Lương cơ bản theo thoả thuận.

Thu nhập cao ngoài lương chính từ thưởng:

Thưởng doanh số cá nhân tư vấn trực tiếp.

Thưởng theo ca trực tiếp thực hiện.

Được tham gia các khoá đào tạo liên tục và cấp chứng chỉ sau các khoá đào tạo của các BV uy tín đầu ngành.

Tham gia học và được chuyển giao công nghệ mới từ các nhãn hàng, các hãng thiết bị, các nhà cung cấp về những tiến bộ mới của ngành và ứng dụng thực tế trong công việc của Phòng khám.

Được tham gia các khoá học và đào tạo từ các bệnh viện lớn đang dẫn đầu xu hướng trong ngành và nhận các chứng chỉ đào tạo liên tục.

Được học trực tiếp từ các bác sĩ đầu ngành đang là thành viên trong đội ngũ Ban cố vấn chuyên môn của Lona Skin Lab.

Cơ hội tăng lương khi được bổ nhiệm vào các vị trí then chốt quan trọng trong tương lai tại Công ty bên cạnh công việc tại Phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONA SKIN LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin