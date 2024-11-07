Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 40 KDC Tân Phú Hưng phường Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Chuẩn bị và trình bày các tài liệu, báo giá, proposal cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi, quản lý và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng được thực hiện hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc hiểu bản vẽ phần mềm CAD

Kinh nghiêm hơn 1 năm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, hoặc các ngành nghề liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Khả năng chịu áp lực công việc cao, có thể đi công tác

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực PCCC.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm, thưởng theo doanh số bán hàng.

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin