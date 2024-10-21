Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 1/25 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

+ Bán hàng máy móc, thiết bị SMT; máy móc lắp ráp bo mạch điện tử; nguyên vật liệu tiêu hao; dụng cụ, phụ tùng thay thế;

+ Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, kinh doanh các sản phẩm công ty đang cung cấp;

+ Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu bán hàng;

+ Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tiếng Trung giao tiếp, tiếng Anh đọc viết cơ bản

+ Tốt nghiệp đại học/cao đẳng

+ Không yêu cầu kinh nghiệm

+ Yêu thích công việc bán hàng

+ Chấp nhận đào tạo

+ Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục

Tại TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (12,000,000 – 30,000,000)

+ Cơ hội Promote lên vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh

+ Review lương định kỳ 01 lần/năm (2 lần/năm nếu vượt doanh số)

+ Được công ty đóng BHXH đầy đủ

+ Công ty tài trợ đi du lịch, nghỉ mát hằng năm

+ Thưởng: Tháng 13, lễ, tết, sinh nhật, công đoàn, cưới, hỏi...

+ Môi trường năng động, hoà đồng; văn phòng làm việc lý tưởng,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin