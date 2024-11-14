Tuyển Bán Hàng thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HLC HÀ NỘI
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đông Anh ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Tìm kiếm phát triển khách hàng mới đang có nhu cầu các sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng
- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng
- Xử lý các khiếu nại của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
- Theo dõi quản lý các hợp đồng bán hàng và báo cáo kết quả công việc
Làm việc trực tiếp tại văn phòng, không đi thị trường
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Trồng trọt, Công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề liên quan.
- Nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HLC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7 triệu + lương doanh số tùy theo năng lực ( Thu nhập 10- 25 triệu)
- Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo luật định.
- Công tác phí và các phụ cấp khác...
- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp cao.
- Được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn, được đào tạo thực hành kỹ thuật thông qua các buổi đi hỗ trợ Kỹ thuật thực tế vườn Khách hàng cùng Giám đốc kỹ thuật và các chuyên gia Nông nghiệp đầu ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HLC HÀ NỘI
