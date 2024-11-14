Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 524 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn bán hàng các sản phẩm yến sào tại cửa hàng và qua điện thoại.

- Lập đơn và theo dõi các đơn hàng

- Quản lý hàng hóa và chăm sóc khách hàng

- Được đào tạo về sản phẩm, quy trình nghiệp vụ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / nữ Tốt nghiệp PTTH trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, chăm chỉ ,trung thực

- Biết máy tính cơ bản word, excel

- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 7xxx- 10xxx ( Lcb + DS+ KPI+ thưởng quý...)

- Đóng BHXH , BHYT theo qđ nhà nước

- Thời gian: 6.5h/ ngày , Làm xoay ca, sáng từ 8h00- 14h30, chiều14h30-21h00

- Nghỉ 2 ngày/ tháng

- Thưởng Lễ Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTRINEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin