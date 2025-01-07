Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 22 - 24 Triệu

Mức lương 22 - 24 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: CGV Vincom Hạ Long, Tp Hạ Long, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 22 - 24 Triệu

Làm việc tại các vị trí trong rạp chiếu phim:

Quầy bán vé: giới thiệu phim và các suất chiếu hiện có tại rạp cho khách mua vé xem phim

Quầy đồ ăn: thực hiện các công việc chế biến và bán các loại thức ăn nhẹ trong rạp chiếu phim

Soát vé và hướng dẫn khách đến xem phim tại rạp

Với Mức Lương 22 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18-22 tuổi, đang là sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiệp tại Hà Nội

Đảm bảo làm việc lễ Tết và các ngày cuối tuần

Làm việc tối thiểu 4 ca/tuần (Mỗi ca từ 5 - 8 tiếng, đăng kí theo lịch rảnh hàng tuần), trong đó có khả năng làm ít nhất 1 - 2 ca tối/tuần (giờ kết thúc ca: Nữ: 24:00, Nam: 1:00)

Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi, có khả năng làm việc nhóm

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ, hỗ trợ ca đêm

Lương lễ tết 300%

Vé xem phim miễn phí

Các hoạt động team building party của rạp

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

