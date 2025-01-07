Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 22 - 24 Triệu

Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

Bán thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

Mức lương
22 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: CGV Vincom Hạ Long, Tp Hạ Long, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 22 - 24 Triệu

Làm việc tại các vị trí trong rạp chiếu phim:
Quầy bán vé: giới thiệu phim và các suất chiếu hiện có tại rạp cho khách mua vé xem phim
Quầy đồ ăn: thực hiện các công việc chế biến và bán các loại thức ăn nhẹ trong rạp chiếu phim
Soát vé và hướng dẫn khách đến xem phim tại rạp

Với Mức Lương 22 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18-22 tuổi, đang là sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung Cấp Chuyên Nghiệp tại Hà Nội
Đảm bảo làm việc lễ Tết và các ngày cuối tuần
Làm việc tối thiểu 4 ca/tuần (Mỗi ca từ 5 - 8 tiếng, đăng kí theo lịch rảnh hàng tuần), trong đó có khả năng làm ít nhất 1 - 2 ca tối/tuần (giờ kết thúc ca: Nữ: 24:00, Nam: 1:00)
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi, có khả năng làm việc nhóm
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo giờ, hỗ trợ ca đêm
Lương lễ tết 300%
Vé xem phim miễn phí
Các hoạt động team building party của rạp
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng B1, TTTM Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

