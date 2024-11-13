Tuyển Bảo Vệ thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: VCP Tuy Hòa, Góc Đông Bắc ngã tư đường Hùng Vương và Trần Phú, phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên, TP Tuy Hoà ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tổ chức triển khai công việc, phân ca/chốt trực, kiểm soát được định mức NSLĐ, chất lượng công việc của nhân viên cấp dưới:
- Trực tiếp tổ chức triển khai, phân công công việc cho nhân viên trong bộ phận/ca làm việc/khu vực phụ trách và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
- Tham gia đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để nhân viên hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
2. Quản lý đào tạo nhân sự nghề, tiêu chuẩn. Đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vận hành
- Lập KH đào tạo cho CBNV theo KH đào tạo chung của khối/công ty, đảm bảo nhân viên thực hiện đủ các chỉ tiêu đào tạo theo quy định, nắm vững các quy định tiêu chuẩn vận hành.
- Đào tạo tay nghề chuyên môn cho nhân viên cấp dưới, đặc biệt TH nhân viên mới, đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn vận hành. Kèm cặp các nhân viên được quy hoạch nguồn để phát triển lên CBLĐ.
3. Quản lý chất lượng dịch vụ bộ phận, tiêu chuẩn thanh tra toàn dân và nội bộ khu vực trực tiếp quản lý
4. Quản lý các kế hoạch: Lập kế hoạch công việc định kỳ, kế hoạch triển khai công việc tháng/tuần/ngày theo kế hoạch chung; kiểm soát việc thực hiện KH đảm bảo hoàn thiện KH theo đúng quy định
5. Quản lý chi phí
- Tham gia lập ngân sách của bộ phận hàng năm, chủ động tìm kiếm/đề xuất các phương án tối ưu chi phí vận hành tại bộ phận; Kiểm soát việc thực hiện hoạt động mua sắm nội bộ tại bộ phận, đảm bảo không vượt định mức/hạn mức cho phép theo ngân sách
6. Quản lý ANAT/PCCN, đảm bảo TTTM vận hành an toàn
- Kiểm soát tình trạng hạ tầng, cơ sở vật chất tại các khu vực phụ trách/ca làm việc theo quy định ANAT-PCCN, đảm bảo hạ tầng đạt chất lượng phục vụ tại cơ sở theo tiêu chuẩn vận hành.
- Kiểm soát việc điều phối giao thông, thu phí trông giữ xe tại các cụm bàn thẻ/cabin đảm bảo phương tiện đi lại thông suốt, không phát sinh tiêu cực tại các cụm bàn thẻ.
- Điều tra, xác minh (phối hợp cùng BP thanh tra) các sự vụ liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở (trộm cắp, đánh nhau...).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & Kinh nghiệm công tác:
1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
2. Kinh nghiệm công tác:
- Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức chuyên sâu về ANAT PCCN
- Có kinh nghiệm công tác tại các Tập đoàn/Công ty có quy mô lớn hoặc Công ty Bất động sản, Bán lẻ hoặc Thương mại là ưu điểm
Kỹ năng & Năng lực chuyên môn khác:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, tỉ mỉ, quản trị hiệu quả công việc và kỹ năng động viên, khích lệ.
- Có năng lực tư duy nhanh nhạy, chủ động và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp,...
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
- Được trang bị đồng phục và dụng cụ làm việc.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Công ty và Tập đoàn.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Công ty Cổ phần Vincom Retail Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

