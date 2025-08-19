Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu

Mức lương 50 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Vân Trung, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán tổng hợp.

Phân tích và tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định.

Lập báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán tổng hợp.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp.

Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP...).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác, nhanh chóng.

Kỹ năng lập báo cáo, trình bày thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin