Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
- Lào Cai: 33 Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai, Sa Pa, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp
Lên kế hoạch chi tiêu và đặt hàng, sau đó phân chia công việc cho các vị trí liên quan
Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lên thực đơn các món mới đưa vào menu nhà hàng; lên thực đơn theo từng chủ đề hoặc từng tiệc theo yêu cầu
Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp
Kiểm kê, kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp
Quản lý nhân sự bộ phận bếp
Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp
Trực tiếp chế biến món ăn khi lượng khách đông, hay được khách hàng yêu cầu
Làm báo cáo chi phí thực phẩm hàng ngày cho bộ phận kế toán; báo cáo kế hoạch làm việc và chi phí thực phẩm định kỳ cho Giám đốc nhà hàng
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo vi tính
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức
- Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt tùy theo năng lực.
- Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức.
- Kí túc xá ở lại, ăn uống tại khách sạn
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI