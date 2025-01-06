Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 33 Hoàng Liên, Sa Pa, Lào Cai, Sa Pa, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc

Điều hành và kiểm soát công việc trong bộ phận bếp

Lên kế hoạch chi tiêu và đặt hàng, sau đó phân chia công việc cho các vị trí liên quan

Lên thực đơn, đề ra quy cách chế biến và chất lượng món ăn

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, lên thực đơn các món mới đưa vào menu nhà hàng; lên thực đơn theo từng chủ đề hoặc từng tiệc theo yêu cầu

Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu trong bếp

Kiểm kê, kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm tồn, các loại gia vị vào cuối ca làm việc để có hướng bảo quản, chế biến và xử lý phù hợp

Quản lý nhân sự bộ phận bếp

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm

Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản bộ phận bếp

Trực tiếp chế biến món ăn khi lượng khách đông, hay được khách hàng yêu cầu

Làm báo cáo chi phí thực phẩm hàng ngày cho bộ phận kế toán; báo cáo kế hoạch làm việc và chi phí thực phẩm định kỳ cho Giám đốc nhà hàng

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng điều hành, giám sát và tổ chức công việc

- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo vi tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, lương cứng 20-30M + Service Charge

- Chế độ Bảo hiểm xã hội đầy đủ khi tiếp nhận chính thức

- Chế độ thưởng và phúc lợi nhân viên tốt tùy theo năng lực.

- Tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện do Khách Sạn tổ chức.

- Kí túc xá ở lại, ăn uống tại khách sạn

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING

