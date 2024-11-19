Tuyển Biên phiên dịch Công TY TNHH Woodworth Wooden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Phiên dịch dưới hiện trường sản xuất cho cán bộ người Trung.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 22-39 tuổi, trình độ 9/12 đến 12/12.

- Thành thạo tiếng Hoa 4 kỹ năng.

- Chấp nhận tăng ca thường xuyên khi cty yêu cầu.

Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực

- Có ký túc xá.

- Cty bao cơm

- Đóng BHXH đầy đủ.

- Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỷ

- Lương tháng 13, lương theo doanh thu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden

