Tuyển Biên phiên dịch Công TY TNHH Woodworth Wooden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Phiên dịch dưới hiện trường sản xuất cho cán bộ người Trung.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 22-39 tuổi, trình độ 9/12 đến 12/12.
- Thành thạo tiếng Hoa 4 kỹ năng.
- Chấp nhận tăng ca thường xuyên khi cty yêu cầu.
Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực
- Có ký túc xá.
- Cty bao cơm
- Đóng BHXH đầy đủ.
- Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỷ
- Lương tháng 13, lương theo doanh thu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Woodworth Wooden
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
