Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 800 USD

- Bachelor's degree in Textile, Merchandising, Supply chain management, Economic, Languages or related discipline;/Tốt nghiệp 1 trong các chuyên ngành may mặc/cung ứng/kinh tế/ngôn ngữ hoặc chuyên ngành liên quan. - Good written & spoken English or Chinese;/Tiếng Anh hoặc tiếng Trung từ HSK4.

- Will be training to do merchandiser duty/được đào tạo nhiệm vụ quản lý đơn hàng may mặc. - Follow up status of order from beginning to shipment (such as develop sample, costing, purchasing material, production, inspection & shipment).;/Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi xuất hàng. (Phát triển mẫu, nguyên phụ liệu,sản xuất,xuất hàng). - Sourcing of materials for new development, preparation of material requirement;/tìm nguồn cung cấp/chuẩn bị cho những hạng mục yêu cầu. - Handle sample issues of each order;/theo dõi vấn đề về mẫu với khách hàng. - Update order progress with customers;/Cập nhật với khách hàng tình hình sản xuất. - Monitor the production process and handle problems that arise in orders./cập tình hình đơn hàng may.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI