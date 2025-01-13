Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
- Hà Nội: No. 8 Pham Hung, Mai Dich, Cau Giay, Ha Noi
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 300 - 800 USD
- Will be training to do merchandiser duty/được đào tạo nhiệm vụ quản lý đơn hàng may mặc.
- Follow up status of order from beginning to shipment (such as develop sample, costing, purchasing material, production, inspection & shipment).;/Theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu đến khi xuất hàng. (Phát triển mẫu, nguyên phụ liệu,sản xuất,xuất hàng).
- Sourcing of materials for new development, preparation of material requirement;/tìm nguồn cung cấp/chuẩn bị cho những hạng mục yêu cầu.
- Handle sample issues of each order;/theo dõi vấn đề về mẫu với khách hàng.
- Update order progress with customers;/Cập nhật với khách hàng tình hình sản xuất.
- Monitor the production process and handle problems that arise in orders./cập tình hình đơn hàng may.
Với Mức Lương 300 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Good written & spoken English or Chinese;/Tiếng Anh hoặc tiếng Trung từ HSK4.
Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YIC ONE
