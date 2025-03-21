Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác và tuyển chọn CTV chất lượng
Quản lý chất lượng và rủi ro
Phối hợp nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương trao đổi theo năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng + hoa hồng
Đóng BHXH full lương sau 2 tháng thử việc
Hỗ trợ ăn trưa, vé xe, điện thoại, thuê nhà
Lương thâm niên và phúc lợi cao đối với nhân viên công hiến ( Đóng BHNT, hỗ trợ học phí cho con, làm remote,...)
Thưởng nóng theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng hiệu suất tháng, quý, năm, lương tháng thứ 13
Một tháng làm remote 1 buổi không trừ vào ngày phép
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không team building, không văn hóa rượu bia
Anvina sẽ là môi trường giúp bạn phát huy tối đa khả năng, nơi bạn có thể tự do đặt ra mục tiêu và chinh phục chúng, cùng công ty tiến bước trên con đường phát triển bền vững.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
