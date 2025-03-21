Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác và tuyển chọn CTV chất lượng
Quản lý chất lượng và rủi ro
Phối hợp nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tìm kiếm, điều phối và quản lý CTV là một lợi thế lớn
Ưu tiên các ứng viên đã thành thạo sử dụng CAT Tools, Trados, XTM, MemoQ, Phrase, Smartling, Smartcat, etc…
Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy tối thiểu 6.5 Ielts hoặc bằng cấp tương đương liên quan, ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ thứ 3
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro
Tinh thần làm việc nhóm tốt nhưng cũng có thể làm việc độc lập.
Chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng phối hợp tốt với các phòng ban và các CTV

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trao đổi theo năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng + hoa hồng
Đóng BHXH full lương sau 2 tháng thử việc
Hỗ trợ ăn trưa, vé xe, điện thoại, thuê nhà
Lương thâm niên và phúc lợi cao đối với nhân viên công hiến ( Đóng BHNT, hỗ trợ học phí cho con, làm remote,...)
Thưởng nóng theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng hiệu suất tháng, quý, năm, lương tháng thứ 13
Một tháng làm remote 1 buổi không trừ vào ngày phép
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không team building, không văn hóa rượu bia
Anvina sẽ là môi trường giúp bạn phát huy tối đa khả năng, nơi bạn có thể tự do đặt ra mục tiêu và chinh phục chúng, cùng công ty tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

