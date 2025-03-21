Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa ACCI, số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Biên phiên dịch

Khai thác và tuyển chọn CTV chất lượng

Quản lý chất lượng và rủi ro

Phối hợp nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ, các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tìm kiếm, điều phối và quản lý CTV là một lợi thế lớn

Ưu tiên các ứng viên đã thành thạo sử dụng CAT Tools, Trados, XTM, MemoQ, Phrase, Smartling, Smartcat, etc…

Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy tối thiểu 6.5 Ielts hoặc bằng cấp tương đương liên quan, ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ thứ 3

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro

Tinh thần làm việc nhóm tốt nhưng cũng có thể làm việc độc lập.

Chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng phối hợp tốt với các phòng ban và các CTV

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trao đổi theo năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng + hoa hồng

Đóng BHXH full lương sau 2 tháng thử việc

Hỗ trợ ăn trưa, vé xe, điện thoại, thuê nhà

Lương thâm niên và phúc lợi cao đối với nhân viên công hiến ( Đóng BHNT, hỗ trợ học phí cho con, làm remote,...)

Thưởng nóng theo kết quả kinh doanh của công ty

Thưởng hiệu suất tháng, quý, năm, lương tháng thứ 13

Một tháng làm remote 1 buổi không trừ vào ngày phép

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không team building, không văn hóa rượu bia

Anvina sẽ là môi trường giúp bạn phát huy tối đa khả năng, nơi bạn có thể tự do đặt ra mục tiêu và chinh phục chúng, cùng công ty tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ANVINA

