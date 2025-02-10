Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
. Hỗ trợ nhân sự :
Tuyển dụng: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nhân viên mới
Quản lí nhân sự
Lương và phụ cấp
Quản lí bảo hiểm và trợ cấp
. Quản trị và hỗ trợ hoạt động chi nhánh :
Tổ chức và điều phối kế hoạch quản lí tài sản của Ngân hàng
Quản lý cơ sở vật chất
Sắp xếp và quản lí trang thiết bị văn phòng
Các chi phí: nhận hóa đơn, yêu cầu hóa đơn từ nhà cung cấp, phí thanh toán
Thống kê quản lí hóa đơn VAT và đặt trước VAT, PIT trên hệ thống.
Kiểm tra hợp đồng ngân hàng
. Hỗ trợ công việc của nhân viên :
Các công việc khác do quản lí phân công.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
