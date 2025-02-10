Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

. Hỗ trợ nhân sự :

Tuyển dụng: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nhân viên mới

Quản lí nhân sự

Lương và phụ cấp

Quản lí bảo hiểm và trợ cấp

. Quản trị và hỗ trợ hoạt động chi nhánh :

Tổ chức và điều phối kế hoạch quản lí tài sản của Ngân hàng

Quản lý cơ sở vật chất

Sắp xếp và quản lí trang thiết bị văn phòng

Các chi phí: nhận hóa đơn, yêu cầu hóa đơn từ nhà cung cấp, phí thanh toán

Thống kê quản lí hóa đơn VAT và đặt trước VAT, PIT trên hệ thống.

Kiểm tra hợp đồng ngân hàng

. Hỗ trợ công việc của nhân viên :

Các công việc khác do quản lí phân công.