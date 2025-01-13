Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 600 USD

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, Phương Duy Minh, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Phối hợp với các phòng ban xây dựng và ứng dụng và cải tiến hệ thống quy định theo tiêu chuẩn IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001;
- Tổ chức các cuộc đánh giá theo yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 và theo dõi báo cáo đánh giá;
- Quản lý các văn bản của hệ thống;
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn phổ biến các tài liệu đã ban hành cho các bên liên quan;
- Lập báo cáo và báo cáo định kỳ đến ban lãnh đạo;
- Thư ký trong các cuộc họp liên quan đến triển khai hệ thống;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N3 trở lên;
- Tự tin, năng động, tư duy logic;
- Cẩn thận, kiên nhẫn, có ý chí thực hiện mục tiêu cao;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lý cảm xúc tốt;
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất;
- Ưu tiên ứng viên có định hướng làm việc lâu dài tại Hà Nam.

Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Dong van II, Duy Tien, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

