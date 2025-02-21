Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Mức lương
800 - 1,600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 1,600 USD
Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:
- 02 Phiên dịch viên tiếng Trung (Nam/nữ): hiểu biết về lĩnh vực hàng hải và biết tiếng Anh để phụ trách các công việc khác ngoài phiên dịch
Với Mức Lương 800 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nộp CV Song ngữ (Việt - Trung)
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 20 - 40tr
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
