Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Công Nghiệp LONG KHÁNH, Quốc lộ 1A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch các tài liệu hồ sơ từ tiếng Nhật sang Việt và ngược lại.

Phiên dịch trong các cuộc họp, gặp gỡ đối tác giữa Nhật bản với Công ty.

Kiểm tra các sản phẩm của nhân viên xem có đáp ứng được yêu cầu, chỉ thị của khách hàng Nhật hay không.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm biên phiên dịch cho các công th Nhật từ 1 năm trở lên.

Trình độ tiếng Nhật giao tiếp từ N2 trở lên, ưu tiên N1. Giao tiếp được tiếng anh là 1 lợi thế( giao tiếp cơ bản)

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Ham học hỏi và biết cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề hoàn toàn mới

Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Chăm chỉ, đáng tin cậy, nhiệt tinh, tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Công việc chủ yếu làm tại Nhà máy Đồng Nai, yêu cầu có thể theo xe đi nhà máy làm mỗi ngày

