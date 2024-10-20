Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 1 USD

Phiên dịch trực tiếp cho TGĐ trong các cuộc họp, sự kiện,..của công ty.

Biên dịch tài liệu, giấy tờ, thủ tục phục vụ nội dung công việc.

Hỗ trợ một số công việc liên quan đến quản trị văn phòng.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công

Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Japanese care (đặt vé máy bay, khách sạn,...cho member người Nhật khi có sự kiện hoặc business trip).

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Nhật.

Tốt nghiệp các hệ chính quy chuyên ngành tiếng Nhật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng Nhật thành thạo 4 kỹ năng, giao tiếp tốt, có chứng chỉ N2 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương trong các công ty Nhật Bản hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng có tinh thần học hỏi cao.

Khả năng chịu áp lực, quản lý công việc tốt; cẩn thận, tỉ mỉ

Nhạy bén, nhiệt tình, xử lý tình huống tốt.

Tại Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với kinh nghiệm và năng lực (upto 1000$).

Xét tăng lương hàng năm (dự kiến 2 lần/năm).

Xét thưởng (dự kiến 2 lần/năm).

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Bảo hiểm Bảo Việt chăm sóc sức khỏe.

Phụ cấp ăn trưa 40.000VNĐ/ngày.

Thời gian làm việc linh hoạt 07:30 AM - 06:30 PM (Core time: 9:30 - 16:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH FLINTERS Việt Nam

