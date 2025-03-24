Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần DeVyt
Mức lương
800 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 55 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 12 USD
- Phiên dịch các cuộc hội thoại của Trung tâm công nghệ thông tin với đối tác, trong cuộc họp,..
- Phiên dịch các tài liệu dự án, hợp đồng và email với đối tác
- Hỗ trợ hoạt động dự án CNTT
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung tốt (nghe, nói tốt- phiên dịch tốt) từ HSK5 trở lên. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT
- Tốt nghiệp Đại học các trường Ngoại Ngữ, Hà Nội,.....(ưu tiên các bạn du học)
- Siêng năng, không ngại học hỏi những việc mới, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn, hòa đồng.
- Có thể đi công tác
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7
Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DeVyt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
