Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD

Mức lương 800 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 12 USD

- Phiên dịch các cuộc hội thoại của Trung tâm công nghệ thông tin với đối tác, trong cuộc họp,..

- Phiên dịch các tài liệu dự án, hợp đồng và email với đối tác

- Hỗ trợ hoạt động dự án CNTT

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung tốt (nghe, nói tốt- phiên dịch tốt) từ HSK5 trở lên. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

- Tốt nghiệp Đại học các trường Ngoại Ngữ, Hà Nội,.....(ưu tiên các bạn du học)

- Siêng năng, không ngại học hỏi những việc mới, cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn, hòa đồng.

- Có thể đi công tác

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 7

Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DeVyt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin