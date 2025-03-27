Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Dịch thuật:

• Dịch trao đổi giữa người Nhật và người Việt trong các cuộc họp, thảo luận, đảm bảo truyền đạt chính xác thông tin giữa các bên.

• Dịch tài liệu, báo cáo, quy trình và các tài liệu khác theo yêu cầu từ cấp trên.

2. Quản lý lịch trình và họp:

• Đặt lịch họp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp.

• Ghi chép nội dung cuộc họp, theo dõi các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.

3. Hỗ trợ cấp trên:

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc sự phân công của cấp trên, hỗ trợ các công việc hành chính và điều hành khi cần thiết.

4. Hệ thống quản lý chất lượng:

• Thực hiện công việc liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng như cải tiến quy trình, đánh giá chất lượng và đối ứng với các yêu cầu đánh giá chất lượng.