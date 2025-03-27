Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Navigos Search's Client

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Navigos Search's Client

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Quang Minh, Đường Võ Văn Kiệt, tt. Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Dịch thuật:
• Dịch trao đổi giữa người Nhật và người Việt trong các cuộc họp, thảo luận, đảm bảo truyền đạt chính xác thông tin giữa các bên.
• Dịch tài liệu, báo cáo, quy trình và các tài liệu khác theo yêu cầu từ cấp trên.
2. Quản lý lịch trình và họp:
• Đặt lịch họp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp.
• Ghi chép nội dung cuộc họp, theo dõi các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.
3. Hỗ trợ cấp trên:
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc sự phân công của cấp trên, hỗ trợ các công việc hành chính và điều hành khi cần thiết.
4. Hệ thống quản lý chất lượng:
• Thực hiện công việc liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng như cải tiến quy trình, đánh giá chất lượng và đối ứng với các yêu cầu đánh giá chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

