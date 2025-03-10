Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 đường 53A, phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát (HSK5+)

Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kế hoạch, viết content, lên chiến dịch quảng cáo…

Từng quản lý fanpage hoặc chạy chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau

Kỹ năng biên tập, viết lách, lên ý tưởng chạy chiến dịch, sự kiện

Thông thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva, CapCut,..

Luôn có tinh thần chủ động học hỏi

Chịu được áp lực cao

Độ tuổi: 20 đến 35

Làm việc trong môi trường startup

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ+ Phụ cấp khác

BHXH theo quy định + Thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

