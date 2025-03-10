Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 19 đường 53A, phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung lưu loát (HSK5+)
Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kế hoạch, viết content, lên chiến dịch quảng cáo…
Từng quản lý fanpage hoặc chạy chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau
Kỹ năng biên tập, viết lách, lên ý tưởng chạy chiến dịch, sự kiện
Thông thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva, CapCut,..
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi
Chịu được áp lực cao
Độ tuổi: 20 đến 35
Làm việc trong môi trường startup
Có kinh nghiệm lên ý tưởng, kế hoạch, viết content, lên chiến dịch quảng cáo…
Từng quản lý fanpage hoặc chạy chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau
Kỹ năng biên tập, viết lách, lên ý tưởng chạy chiến dịch, sự kiện
Thông thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva, CapCut,..
Luôn có tinh thần chủ động học hỏi
Chịu được áp lực cao
Độ tuổi: 20 đến 35
Làm việc trong môi trường startup
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:15,000,000 - 20,000,0000 VNĐ+ Phụ cấp khác
BHXH theo quy định + Thưởng Lễ, Tết
BHXH theo quy định + Thưởng Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI