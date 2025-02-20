Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu - Long Thành, Đồng Nai - Nhơn Trạch - Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

- Chịu trách nhiệm biên tập lại các cảnh quay phim trong các dự án nhà máy, từ đó xây dựng các tài liệu đào tạo trực quan nhất.

- Dựng và chỉnh sửa các đoạn phim trau chuốt khi thành phẩm

- Đáp ứng được nhu cầu, thông số kỹ thuật từ yêu cầu nhóm sản xuất

- Kết hợp kịch bản quay phim với các tài liệu đã có để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh

- Cắt ghép và chỉnh sửa các phần nội dung một cách logic với kịch bản

- Chèn nhạc, hội thoại, đồ họa và hiệu ứng

- Tham khảo và tổng hợp ý kiến từ các phòng ban liên quan

- Thường xuyên cập nhật và triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong ngành để tối đa hóa hiệu quả

- Lập báo cáo Infographics

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ, tuổi từ 23 - 40

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 3 ~ 5 năm kinh nghiệm biên tập các cảnh quay phim, có thể dựng và chỉnh sửa các đoạn phim thành phẩm.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn

- Chịu được môi trường làm việc áp lực

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động

- Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm

- Chế độ thưởng hấp dẫn 2 lần/ năm

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển

- Miễn phí bữa ăn giữa ca

- Sắp xếp xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ)

- Sắp xếp nhà ở cho nhân viên nữ ở xa

