Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với các hãng lớn như Merck, Thermo...để thực hiện các báo cáo và phân tích báo cáo, đánh giá hiệu quả kinh doanh nội bộ theo tháng, quý, năm cho Ban Giám Đốc... Đi gặp khách háng cùng sales để thống kê, phân tích, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm hiện có của các hãng công ty phân phối. Tìm và liên hệ phát triển các hãng mới để lập kế hoạch phân phối các dòng sản phẩm mới. Khảo sát, thu thập thông tin về các hãng, các sản phẩm trên thị trường (bao gồm đối thủ cạnh trạnh trực tiếp và gián tiếp với hãng, đại lý phân phối, giá bán, đặc điểm sản phẩm...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật sinh học, Sinh học, y sinh .... Đã từng làm quản lý sản phẩm, sales manager hoặc làm việc trực tiếp với Hãng là 1 lợi thế ) Giao tiếp tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt. Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường...

Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ( thử việc 2 tháng full lương) Thưởng tháng 13++..., Thưởng ngày sinh nhật, các ngày Lễ, Tết và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật; Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động; nghỉ phép tối đa 15 ngày/ năm và các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định chung; Chế độ Khám sức khỏe 01 lần/ năm tại các Bệnh viện uy tín Chế độ nghỉ mát hàng năm tại các địa điểm hấp dẫn, nổi tiếng, thường xuyên được tham gia teambuilding gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên; Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình Gala cuối năm, chế độ 8/3, 20/10, thưởng mùng 2/9, Trung thu, Tết thiếu nhi...và các ngày Lễ khác.... Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân; Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH

