Tuyển Business Intelligence Navigos Search làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Navigos Search
Mức lương
15 - 25 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: VSIP 2, Binh Duong
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 15 - 25 USD
Mainly electronic circuit design (digital, analog) for high speed video cameras and peripherals, FPGA design, board design, system design, debug verification, safety standard acquisition (CE, FCC), manufacturing transfer work, etc., hardware. Responsible for overall design.
Với Mức Lương 15 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• FPGA design experience (experience using VHDL is a plus)
• Experience in electronic circuit design (power supplies, ADCs, image sensors and other peripheral analog systems)
• Possible to read data sheets and specifications in English.
• Digital video camera design experience, memory controller design experience, high-speed serial design experience
• Soldering experience
• Experience to develop Hardware product (circuit design, test design, implementation, manufacturing transfer)
• Experienced in a series of processes from system requirements definition to development, design, and maintenance
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
