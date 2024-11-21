Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 19 Triệu

Mức lương 1 - 19 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1 - 19 Triệu

Hỗ trợ tư vấn dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và các kênh Social;

Hỗ trợ liên hệ chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ;

Tổng hợp các phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng; tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện dịch vụ;

Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chăm sóc khách hàng theo sự phân công của cấp trên.

Thực tập full time 3 tháng.

Tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối của các trường Cao đẳng/ Đại học;

Tiếng anh giao tiếp;

Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng;

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp;

Được cung cấp con dấu;

Được review để trở thành viên chính thức của Công ty;

Được Manager training đầy đủ kiến thức chuyên môn;

Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;

Tham gia các hoạt động thể thao cùng Cộng đồng bTasker;

Hỗ trợ chỗ giữ xe;

Sử dụng dịch vụ công ty hàng tháng.

