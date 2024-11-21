Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH BTASKEE
Mức lương
1 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1 - 19 Triệu
Hỗ trợ tư vấn dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và các kênh Social;
Hỗ trợ liên hệ chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ;
Tổng hợp các phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng; tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện dịch vụ;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chăm sóc khách hàng theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thực tập full time 3 tháng.
Tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối của các trường Cao đẳng/ Đại học;
Tiếng anh giao tiếp;
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng;
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì
Có trợ cấp;
Được cung cấp con dấu;
Được review để trở thành viên chính thức của Công ty;
Được Manager training đầy đủ kiến thức chuyên môn;
Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;
Tham gia các hoạt động thể thao cùng Cộng đồng bTasker;
Hỗ trợ chỗ giữ xe;
Sử dụng dịch vụ công ty hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE
