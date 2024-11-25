Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện

Bán hàng mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 56 đường 23 KĐT Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp nhận thông tin, data khách hàng từ bộ phận Sale đã chốt từ lần 1
- Tìm hiểu, thành thục các sản phẩm của công ty
- Xây dựng kế hoạch kịch bản để đưa sản phẩm đến khách hàng
- Tìm hiểu, năm bắt về Quy trình làm việc của công ty
- Trực page, nhắn tin qua các nền tảng pancake để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
- Chăm sóc tệp khách hàng cũ đã mua sản phẩm của Công ty, tuân thủ lịch chăm khách và các bước công việc chăm sóc khách hàng nhằm mục tiếp bán hàng thúc đẩy doanh thu
- Thực hiện và hoàn thành các công việc khác được cấp trên giao
- Theo dõi hiệu quả kế hoạch hiện tại, tổng hợp thành Bộ câu hói khách hàng đế hoàn thiện phân mêm trá lời tự động
- Đề xuất ý tưởng về các chương trình, ưu đãi nhằm thu hút khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và thúc đẩy doanh số

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sale và chăm sóc khách hàng là lợi thế
- Tư duy logic, chăm chỉ cầu tiến
- Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin trong giao tiếp, thuyết trình trước khách hàng.
- Có khả năng phản ứng nhanh, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
- Ham học hỏi và tinh thân cầu thị trong công việc, có kỹ năng phân tích khách hàng, phân tích thị trường.

Tại Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn từ 10-25M
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,..
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy
Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Thời gian làm việc 8h20 - 16h30 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30)
Đăng ký nghỉ linh hoạt 4 ngày tùy chọn trong tháng
Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái
Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến.
Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90%
Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kỳ.
Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện

Hộ kinh doanh Trần Văn Luyện

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 đường 23 KĐT Thành phố Giao lưu, Cổ nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

