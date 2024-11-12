Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 5 Triệu

Mức lương 35 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 875 CMT8, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 35 - 5 Triệu

Làm việc tại tổng đài của mạng di động Vietnamobile.

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng gọi đến tổng đài, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được hoàn thành chính xác, hợp lệ và lưu trên hệ thống.

Mức lương theo giờ: 26k/giờ, Yêu cầu đào tạo trong giờ hành chính 21 ngày phụ cấp 100k/ngày công ty cung cấp máy tính làm việc.

Hỗ trợ sắp xếp ca làm việc cho các bạn còn vướng lịch học 2-3 buổi/tuần

Với Mức Lương 35 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 trở lên.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn là một lợi thế.

Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nói giọng địa phương.

Sẵn sàng làm việc theo ca.

Năng động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tự tin, nhiệt tình, kiên nhẫn và yêu thích công việc.

Cẩn thận, trách nhiệm, tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp.

Tin học văn phòng, khả năng đánh máy tốt, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ 30/4 - 1/5, 2/9, tết Dương Lịch,

Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc, 21 ngày mỗi ngày phụ cấp 100k/ngày.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work

Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin