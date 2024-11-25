Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP)
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 71 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Nhận đơn đặt hàng, chốt đơn hàng qua điện thoại theo danh sách khách hàng của công ty
Cập nhật thông tin khách hàng lên CRM.
Tư vấn chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
Ghi nhận, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện báo cáo ngày, tuần, tháng, quý ... theo yêu cầu quản lí.
Giờ hành chính: 08:00 – 17:30 (có tăng ca theo yêu cầu).
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp
Có giọng nói dễ nghe, có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc đàm thoại.
Giao tiếp tốt nắm bắt tâm lý khách hàng.
Có thể nhắn tin trực tiếp, zalo sẽ được liên hệ lại.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng, các ứng dụng MXH.
Nam/Nữ độ tuổi từ 20 đến 28, có kinh nghiệm càng tốt.
Tại CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội gia tăng thu nhập và doanh số
Công ty uy tín, hơn 14 năm trong ngành.
Được hướng dẫn, đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan.
Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
Các chế độ khác tuân thủ đầy đủ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghỉ dưỡng hàng năm .v.v.
Chiết khấu thưởng hoa hồng cao
Ca làm linh hoạt theo hướng có lợi nhất cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK KINGBUY VIỆT NAM ( OKACHI GROUP)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
