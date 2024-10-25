Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Trung thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45D / TB, QL54, Ấp Tân Bình, Xa lộ Lai Vung, Tân Thàn, Lai Vung

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước; Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của Công ty, Phản ánh kịp thời các khiếu nại của khách hàng cho những đơn vị chịu trách nhiệm liên quan; Tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước để tư vấn, bán các sản phẩm của Công ty. Chăm sóc khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về khách hàng; Lập hợp đồng bán hàng và phiếu báo sản xuất; theo dõi và đôn đốc sản xuất kịp tiến độ đơn hàng; Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ; Đảm bảo mục tiêu, hiệu suất, chỉ tiêu được giao; Ưu tiên chào bán và phát triển các mặt hàng ưu thế của Công ty; Tìm kiếm và phát triển các mặt hàng mới phù hợp với xu hướng thị trường và điều kiện nhà máy; Cập nhật các kiến thức về Nông sản, Thực phẩm, An toàn Vệ sinh Thực phẩm, các quy định ngành để phục vụ cho công việc; Lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy định; Báo cáo doanh số bán hàng cho Giám Đốc Kinh doanh định kỳ hoặc khi có yêu cầu; Thực hiện & báo cáo các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Kinh doanh/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách; Được cung cấp tài sản & kinh phí hoạt động; Trách nhiệm bảo quản tài sản & thương hiệu của Công ty; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Kinh doanh/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước; Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của Công ty, Phản ánh kịp thời các khiếu nại của khách hàng cho những đơn vị chịu trách nhiệm liên quan;

Tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước để tư vấn, bán các sản phẩm của Công ty.

Chăm sóc khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về khách hàng;

Lập hợp đồng bán hàng và phiếu báo sản xuất; theo dõi và đôn đốc sản xuất kịp tiến độ đơn hàng;

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;

Đảm bảo mục tiêu, hiệu suất, chỉ tiêu được giao;

Ưu tiên chào bán và phát triển các mặt hàng ưu thế của Công ty;

Tìm kiếm và phát triển các mặt hàng mới phù hợp với xu hướng thị trường và điều kiện nhà máy;

Cập nhật các kiến thức về Nông sản, Thực phẩm, An toàn Vệ sinh Thực phẩm, các quy định ngành để phục vụ cho công việc;

Lưu trữ, bảo mật các chứng từ, hồ sơ đúng theo quy định;

Báo cáo doanh số bán hàng cho Giám Đốc Kinh doanh định kỳ hoặc khi có yêu cầu;

Thực hiện & báo cáo các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Kinh doanh/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách;

Được cung cấp tài sản & kinh phí hoạt động;

Trách nhiệm bảo quản tài sản & thương hiệu của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Kinh doanh/ Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ở chuyên ngành phù hợp. Thành thạo tiếng Trung. Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực. Am hiểu về thị trường Trung Quốc. Có kinh nghiệm về mảng rau củ quả.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ở chuyên ngành phù hợp.

Thành thạo tiếng Trung.

Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực.

Am hiểu về thị trường Trung Quốc.

Có kinh nghiệm về mảng rau củ quả.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty, như nghỉ mát 1 lần/năm, tiệc sinh nhật nội bộ hàng tháng, thưởng lễ, Tết,.... Thưởng HGH. Bonus theo quy định của công ty. Hưởng chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ do công ty chi trả. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, được xem xét tăng lương, thăng chức theo năng lực. Định kỳ tăng lương 1 năm/ lần. BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định. Công đoàn và các chế độ khác như: 8/3, 20/10 trung thu, 1/6, ốm đau, hiếu hỷ... theo quy định.

Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi của công ty, như nghỉ mát 1 lần/năm, tiệc sinh nhật nội bộ hàng tháng, thưởng lễ, Tết,....

Thưởng HGH. Bonus theo quy định của công ty.

Hưởng chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ do công ty chi trả.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, được xem xét tăng lương, thăng chức theo năng lực. Định kỳ tăng lương 1 năm/ lần.

BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định.

Công đoàn và các chế độ khác như: 8/3, 20/10 trung thu, 1/6, ốm đau, hiếu hỷ... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin