Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường du lịch mảng tour nội địa và outbound.
nội địa và outbound.
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh số và lợi nhuận.
Phát triển hệ thống khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đại lý lữ hành.
Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng sản phẩm tour.
Quản lý và phát triển đội nhóm kinh doanh : Định hướng, giám sát, hỗ trợ đào tạo đội nhóm trong quá trình tiếp cận khách hàng và chốt sale.
Đề xuất chính sách bán hàng, giá cả cạnh tranh và ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.
Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc, đề xuất chiến lược phù hợp với từng giai đoạn.
Quản lý ngân sách, tối ưu chi phí để đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Quản trị Du lịch, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm Kinh doanh, điều hành trong lĩnh vực tour du lịch, tổ chức sự kiện
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp lớn và các tour du lịch quy mô lớn.
Am hiểu về thị trường du lịch nội địa, đặc biệt là các tuyến điểm phổ biến.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 - 50 triệu gồm : Lương cứng từ 15-20 triệu + Hoa hồng
Các chính sách thưởng khác: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Bestseller, thưởng CBNV xuất sắc tháng/ quý/ năm, ..
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.
Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH.
Phụ cấp cơm trưa. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động
Tham gia các hoạt động đi du lịch, Team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 65, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

