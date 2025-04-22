Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường du lịch mảng tour nội địa và outbound.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh số và lợi nhuận.

Phát triển hệ thống khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đại lý lữ hành.

Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng sản phẩm tour.

Quản lý và phát triển đội nhóm kinh doanh : Định hướng, giám sát, hỗ trợ đào tạo đội nhóm trong quá trình tiếp cận khách hàng và chốt sale.

Đề xuất chính sách bán hàng, giá cả cạnh tranh và ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm cho Ban Giám đốc, đề xuất chiến lược phù hợp với từng giai đoạn.

Quản lý ngân sách, tối ưu chi phí để đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Quản trị Du lịch, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm Kinh doanh, điều hành trong lĩnh vực tour du lịch, tổ chức sự kiện

Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp lớn và các tour du lịch quy mô lớn.

Am hiểu về thị trường du lịch nội địa, đặc biệt là các tuyến điểm phổ biến.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 - 50 triệu gồm : Lương cứng từ 15-20 triệu + Hoa hồng

Các chính sách thưởng khác: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Bestseller, thưởng CBNV xuất sắc tháng/ quý/ năm, ..

Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

Hưởng các chế độ thưởng, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ Lễ (30/04 - 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch) theo quy định công ty.

Phúc lợi: Ốm đau, Hiếu/hỷ, Thưởng sinh nhật, chế độ phúc lợi theo BHXH.

Phụ cấp cơm trưa. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động

Tham gia các hoạt động đi du lịch, Team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT CORPORATION

