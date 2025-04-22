Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động kinh doanh, marketing và PR của doanh nghiệp bao gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn và quán bar

Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng, đánh giá đối thủ cạnh tranh

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng phát triển, chiến lược mở rộng dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh và marketing tổng thể cho năm, quý, tháng: bao gồm chiến lược thương hiệu, quảng bá, định vị nhà hàng/khách sạn, khuyến mãi, sự kiện, thực đơn và dịch vụ khách hàng.

Phát triển hệ thống kênh bán hàng, từ kênh trực tiếp (dine-in, take-away) đến kênh trực tuyến (delivery, app đặt món), đảm bảo độ phủ thương hiệu và tối ưu doanh thu.

Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng, nhân viên phục vụ, quản lý nhà hàng…

Thiết kế lộ trình đào tạo và phát triển kỹ năng

Giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu KPI rõ ràng

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong vận hành kinh doanh như sự cố dịch vụ, phản hồi khách hàng, khủng hoảng truyền thông hoặc mối quan hệ với đối tác cung ứng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng cũng như uy tín thương hiệu.

Phối hợp liên phòng ban (bếp, vận hành, nhân sự, tài chính…) để triển khai hiệu quả các chiến lược tối ưu chi phí và tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng và Tiếp thị, trong đó có ít nhất 4 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao hoặc vai trò Phó Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị.

Có nền tảng vững chắc trong các ngành F&B, giải trí về đêm, khách sạn hoặc lĩnh vực giải trí cao cấp.

Thành thạo tiếng Anh cả kỹ năng nói và viết.

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống CRM và công cụ tự động hóa tiếp thị.

Tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có tư duy chiến lược, định hướng kết quả và am hiểu các nền tảng kỹ thuật số.

Nắm bắt sâu sắc các xu hướng mới trong lĩnh vực F&B.

Vui lòng gửi CV tiếng Anh hoặc song ngữ.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thỏa thuận theo năng lực.

12 ngày nghỉ phép hàng năm

Các khoản trợ cấp: Hỗ trợ kết hôn, ốm đau,...

KPI Bonus

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên.

Cơ hội đào tạo & phát triển, nâng cao chuyên môn.

Cơ hội du lịch trong & ngoài nước.

Chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN HYLO

