Tuyển Trưởng nhóm Marketing CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Zeta Building, 117 - 119 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Xây dựng kế hoạch Marketing và các chiến dịch hàng tháng, quý.

Chịu trách nhiệm việc xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo sử dụng các công cụ Facebook, Google, Zalo,Tiktok...đảm bảo KPI về hiệu quả kinh doanh của toàn bộ phận Marketing.

Phát triển hệ thống KPI đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và kênh truyền thông.

Nghiên cứu hành vi khách hàng trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch Marketing với từng nhân sự trong bộ phận.

Đề xuất, tham mưu cho cấp trên về các chiến lược, chiến thuật triển khai Marketing mới nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo đưa đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức Marketing dày dặn, bài bản.

Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing ở mọi khía cạnh (branding, sản phẩm, phân phối,...); Hiểu sâu sắc về Digital Marketing & nắm được chuyên sâu phân tích dữ liệu về kinh doanh.

Có khả năng phân tích thị trường;

Có khả năng xây dựng và phát triển đội nhóm 4-5 thành viên trở lên;

Có tư duy phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định;

Nhiệt tình, ham học hỏi, sáng tạo, luôn chủ động trong công việc.

Thời gian làm việc lý tưởng: 8h30 - 17h30, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định Công ty (Các ngày nghỉ lễ, Tết, BHXH, team building).

Được làm việc trong 2 lĩnh vực hot nhất hiện nay: Công nghệ và Làm đẹp.

Môi trường startup, trẻ, năng động, làm hết sức, chơi hết mình. Thỏa sức phát triển ý tưởng.

Được tham gia các lớp training nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm thường xuyên.

Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo 5 sao về ngành làm đẹp.

