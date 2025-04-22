Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp thuế đúng hạn.

Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán nội bộ.

Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính liên quan đến thuế.

Cập nhật và tuân thủ các quy định mới về thuế.

Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu.