Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Tiếp quản và chăm sóc bán hàng các thị trường được bàn giao (chào bán đến các đại lý, cửa hàng); Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các khách hàng mới. Ngành nghề: Các sản phẩm vinamilk

• Tư vấn, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có) trong thị trường được phân công.

• Đàm phán với khách hàng các vấn đề thanh toán, giá cả,chốt đơn hàng.

• Thị trường: Các quận 1,2,4. NV phụ trách các quận nào thì khi phỏng vấn sẽ trao đổi cụ thể.

• Đi thị trường T2-T7

• Báo cáo công việc khi đi thị trường qua MTB

• Nam, tuổi từ 20 - 45.

• Tốt nghiệp từ Trung học PT trở lên, có sức khỏe tốt.

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh thị trường.

• Chịu khó, thích công việc đi kinh doanh thị trường, năng động, nhiệt tình.

• Khả năng học hỏi, trung thực, có tâm với nghề và có tính gắn bó.

• Thu nhập : [Lương cứng + Phụ cấp]: 7,5 triệu + hoa hồng + thưởng. Thu nhập trung bình 15 - 20 triệu/tháng và không giới hạn

• Cơ chế kinh doanh rõ ràng, minh bạch. Chính sách bán hàng cạnh tranh. Sản phẩm uy tín.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

• Phúc lợi đầy đủ: đồng phục, thưởng Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, quà Tết, ....

• Môi trường làm việc năng động và phát huy được năng lực của bản thân. Team kinh doanh năng động, đoàn kết.

• Đồng phục, máy tính bảng Công ty cung cấp.

