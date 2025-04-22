Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
- Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Dựng video ngắn (reels, Tiktok, shorts) giới thiệu dự án thiết kế & thi công nội thất. •
Biên tập video hậu kỳ (chỉnh màu, âm thanh, chèn hiệu ứng, intro/outro…).
Phối hợp với Content Creator để thực hiện ý tưởng nội dung video.
Đề xuất các kiểu dựng sáng tạo, bắt trend, theo đúng định hướng thương hiệu.
Cập nhật thường xuyên các mẫu hiệu ứng, nhạc nền theo trend.
Nghiên cứu và học hỏi: Cập nhật xu hướng dựng video mới trên Tiktok, Facebook, Instagram.
Tìm hiểu các phong cách dựng phù hợp với lĩnh vực nội thất, decor, lifestyle.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng edit cơ bản bằng các ứng dụng phổ biến, trending như capcut (pts, illustrator, premiere là lợi thế)
Tư duy sáng tạo, luôn học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Có tinh thần học hỏi, chủ động, làm việc nhóm tốt.
Khi nộp Cv đính kèm một sản phẩm của bản thân
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường kinh doanh thực tế.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
