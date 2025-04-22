Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu Phường 6, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Dựng video ngắn (reels, Tiktok, shorts) giới thiệu dự án thiết kế & thi công nội thất. •

Biên tập video hậu kỳ (chỉnh màu, âm thanh, chèn hiệu ứng, intro/outro…).

Phối hợp với Content Creator để thực hiện ý tưởng nội dung video.

Đề xuất các kiểu dựng sáng tạo, bắt trend, theo đúng định hướng thương hiệu.

Cập nhật thường xuyên các mẫu hiệu ứng, nhạc nền theo trend.

Nghiên cứu và học hỏi: Cập nhật xu hướng dựng video mới trên Tiktok, Facebook, Instagram.

Tìm hiểu các phong cách dựng phù hợp với lĩnh vực nội thất, decor, lifestyle.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên, chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc ngành nghề liên quan.

Có khả năng edit cơ bản bằng các ứng dụng phổ biến, trending như capcut (pts, illustrator, premiere là lợi thế)

Tư duy sáng tạo, luôn học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn

Có tinh thần học hỏi, chủ động, làm việc nhóm tốt.

Khi nộp Cv đính kèm một sản phẩm của bản thân

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập từ 2.000.000 VNĐ. Được off 1-1,5 ngày/tuần

Có cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường kinh doanh thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

