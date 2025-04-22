Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Leasing để chuẩn bị hợp đồng theo các điều khoản đã chốt.

Soạn thảo, theo dõi và rà soát hợp đồng với các đối tác kinh doanh, đảm bảo nội dung đúng với thỏa thuận thương mại

Làm việc với khách hàng để hoàn tất quá trình ký kết, từ khâu chuẩn bị tài liệu đến ký chính thức.

Thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý phục vụ việc ký kết hợp đồng: Giấy ĐKKD, Giấy phép bán lẻ/bán buôn, Thư ủy quyền,...

Phối hợp với các phòng ban trong việc điều chỉnh điều khoản hợp đồng khi có thay đổi về pháp lý hoặc yêu cầu từ đối tác.

Chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin hợp đồng và điều chỉnh các điều khoản đã được thảo luận giữa phòng ban kinh doanh với đối tác.

Phối hợp phòng kinh doanh, kế toán, và các phòng ban khác để đảm bảo việc bàn giao và triển khai dịch vụ đúng tiến độ và quy chuẩn..

Cập nhật các thay đổi về luật pháp và phối hợp với phòng kinh doanh để điều chỉnh các điều khoản hợp đồng khi cần thiết

Cập nhật tình trạng hợp đồng, quản lý hồ sơ, scan và lưu trữ hệ thống đầy đủ, đúng quy trình.

Chuẩn bị hồ sơ tư vấn khách hàng, tài liệu làm việc theo yêu cầu.

Hỗ trợ sắp xếp lịch họp, lịch gặp khách hàng, ghi chú biên bản họp nếu cần.

Tổng hợp và theo dõi báo cáo công việc định kỳ của bộ phận.

Hỗ trợ kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ các tài liệu liên quan.

Hỗ trợ gửi báo giá, proposal, tài liệu cho khách hàng khi cần.

Phản hồi các thắc mắc cơ bản từ khách hàng, phối hợp với bộ phận Leasing để xử lý kịp thời.

Cần có tư duy dịch vụ và kỹ năng giao tiếp cơ bản để đảm bảo trải nghiệm khách hàng được thông suốt.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác khách hàng ... đảm bảo tạo được sự gắn kết bền chặt giữa thương hiệu và các đối tác khách hàng

Chịu trách nhiệm lập báo cáo tiến độ, kết quả công việc theo kế hoạch.

Thu thập thông tin, số liệu hỗ trợ đề xuất các phương án, giải pháp liên quan đến kế hoạch kinh doanh của bộ phận

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí Sales Admin. Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực bất động sản

Cử nhân / Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cử nhân luật, các ngành tương đương.

Hiểu biết sâu sắc về các quy trình quản lý hành chính và các hoạt động liên quan đến bán hàng.

Thành thạo sử dụng phần mềm CRM và các công cụ liên quan khác để quản lý và báo cáo bán hàng.

Chịu được áp lực công việc, trách nhiệm trong công việc và đội nhóm

Tiếng anh đọc và viết tốt. Ưu tiên bằng Ielts 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Độ tuổi: 25 - 35

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ

Quầy pantry cung cấp miễn phí nước uống, cà phê, trà, mì gói

BHXH theo quy định hiện hành

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Review lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

