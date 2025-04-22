Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH T COSMETIC
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
CÔNG TY TNHH T COSMETIC

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức các phòng ban.
Phối hợp Trưởng Bộ phận xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban, MTCV các vị trí.
Định biên nhân sự và lên kế hoạch ngân sách nhân sự hàng năm.
Phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng quy chế, quy định, chính sách tiền lương.
Phối hợp với Quản lý Chi Nhánh toàn quốc lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm.
Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự theo kế hoạch được phê duyệt.
Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao thương hiệu tuyển dụng.
Tổ chức thiết lập mục tiêu kế hoạch của các bộ phận, cá nhân gắn với mục tiêu của công ty; các chỉ tiêu đánh giá (KPIs) đảm bảo có thể đo lường định lượng, gắn với nhiệm với nhiệm vụ của từng vị trí và mục tiêu của phòng.
Kiểm tra rà soát công tác chấm công, tính lương, bảo hiểm chính sách, chế độ.
Tổ chức đánh giá KPIs các bộ phận và các vị trí làm căn cứ trả lương, thưởng hàng/quý/năm.
Tổ chức thực hiện công tác điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm CBNV.
Tổ chức đánh giá xét điều chỉnh lương, khen thưởng CBNV theo định kỳ.
Quản lý công tác đánh giá, gia hạn, chấm dứt HĐLĐ.
Quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự theo quy định của công ty.
Tham mưu xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm quy định của công ty. Nhận diện và giải quyết các nguy cơ xung đột trong quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa mối quan hệ lao động
Truyền thông cho NLĐ về những thay đổi liên quan đến chế độ, chính sách nhân sự của công ty; giải đáp thắc mắc, khiếu nại của NLĐ.
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động, chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp; truyền thông hiệu quả, sáng tạo các giá trị cốt lõi của công ty, các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với văn hóa công ty.
Lập kế hoạch và và tổ chức các sự kiện nội bộ.
Đấu mối quản lý và thực hiện các thủ tục mua sắm và sửa chữa, bảo dưỡng công cụ dụng cụ, mua sắm cấp phát đồng phục, văn phòng phẩm
Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc, kế hoạch công việc tuần/tháng theo quy định công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Bảo mật thông tin, tài liệu, bí mật kinh doanh của Công ty.
Giữ gìn tài sản, công cụ được giao quản lý.
Tiếp đoàn thanh tra cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
Kiến thức vững về luật lao động, các chính sách nhân sự và hành chính.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và quản lý đội ngũ hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm quản lý nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản deal không giới hạn + hoa hồng
Thưởng thâm niên.
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH T COSMETIC

CÔNG TY TNHH T COSMETIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đường 12, KDC City Land, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

