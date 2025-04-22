Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Số 12 Đường 40, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung cấp;

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng

Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất

Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó;

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng;

Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàn để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng trở lên

Độ tuổi: từ 23 – 29 tuổi

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH

Ưu tiên nữ, giọng dễ nghe, giọng miền nam

Kiến thức, kỹ năng chuyên môn:

Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

Trình độ tin học: Work, excel cơ bản

Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc., chịu áp lực công việc cao, và có đam mê với lĩnh vực nông nghiệp

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB 7 Triệu + Thưởng hiệu quả công việc + thưởng chiến dịch (nếu có)

Thu nhập:

LCB 7 Triệu + Thưởng hiệu quả công việc + thưởng chiến dịch (nếu có)

Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương chính thức)

Thời gian thử việc:

Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 06 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao;

Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, … và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (Dựa theo năng lực và sự đóng góp tại Công ty);

Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình Team building khác theo tình hình hoạt động tại Công ty;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, … theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin