Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thủy Sính
- Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Số 12 Đường 40, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung cấp;
Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất
Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó;
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của doanh nghiệp tới khách hàng;
Thực hiện các khảo sát, cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm.
Từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàn để cải thiện sản phẩm, dịch vụ;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 23 – 29 tuổi
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm CSKH
Ưu tiên nữ, giọng dễ nghe, giọng miền nam
Kiến thức, kỹ năng chuyên môn:
Điềm tĩnh, có khả năng xử lý các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
Trình độ tin học: Work, excel cơ bản
Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc., chịu áp lực công việc cao, và có đam mê với lĩnh vực nông nghiệp
Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
LCB 7 Triệu + Thưởng hiệu quả công việc + thưởng chiến dịch (nếu có)
Thời gian thử việc: 2 tháng (85% lương chính thức)
Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 06 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao;
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, … và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác (Dựa theo năng lực và sự đóng góp tại Công ty);
Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình Team building khác theo tình hình hoạt động tại Công ty;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, … theo quy định của Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủy Sính
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI