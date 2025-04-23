Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hẻm 66 An Dương Vương An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kênh B2B - khách hàng doanh nghiệp

1. Lập kế hoạch hành động, tháng, quý năm nhằm đạt mục tiêu doanh số

2. Triển khai hoạt động bán và phát triển thị phần

3. Chăm sóc, gia tăng trải nghiệm khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới

4. Xác định nhu cầu, tư vấn giải pháp và giải đáp các thắc mắc đến khách hàng

5. Cập nhật thông tin khách hàng và theo dõi giao dịch, tương tác với khách hàng.

6. Chăm sóc khách hàng tiềm năng trước, trong và sau bán

7. Quản lý công nợ khách hàng

8. Tham gia xây dựng hoạt động phòng kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp từ Đại học các ngành kỹ thuật cơ khí và các ngành liên quan

2. Kinh nghiệm từ 1năm bán hàng kênh doanh nghiệp

3.Yêu thích công việc kinh doanh và chinh phục mục tiêu mới

4. Khả năng tìm hiểu, xây dựng kết nối doanh nghiệpvà nắm bắt cơ hội thị trường.

4. Kiên nhẫn và kiên trì trong việc xây dựng cơ hội kinh doanh và xử lý tình huống.

5. Kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục tốt.

6. Kỹ năng tự quản lý, làm việc độc lập và hoàn thành các mục tiêu bán hàng.

7. Sẵn sàng di chuyển và gặp gỡ khách hàng (đi công tác)

8. Ưu tiên có bằng B2

Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cơ bản + hoa hồng

2. Phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn

3. Tham gia các hoạt động tăng gắn kết đội ngũ: teambuilding, tri ân đấng sinh thành, hoạt động cho các con, lễ đặc biệt…..

4. Nghỉ phép và nghỉ lễ

5. Tham gia đào tạo và xây dựng đội ngũ từ công ty

Bạn thích một môi trường có sự gắn kết, tôn trọng, lắng nghe, học hỏi phát triển mỗi ngày mời bạn tham gia cùng chúng tôi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

