Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Gọi điện cho Cửa hàng/Nhà hàng để tư vấn giới thiệu, thuyết phục quán tham gia các chương trình khuyến mãi/deal chạy trên ShopeeFood.
Nhận data khách hàng, phân chia và lọc những khách hàng tiềm năng theo khu vực…, quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng.
Đảm bảo các chỉ số KPI tiến độ công việc được yêu cầu.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm Telesales từ 6 Tháng trở lên hoặc vị trí chăm sóc khách hàng từ 1 năm
Không vướng bận lịch học
Làm việc tại văn phòng

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng (LCB + KPIs + Phụ cấp).
Thưởng Quý: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ.
Chuyên cần: 200.000/tháng
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-82 Thăng Long, phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

