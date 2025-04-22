Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH RUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo Google Ads (Search/Display/Youtube...) cho thị trường Global (mảng affiliate: sức khỏe, tài chính, ecom,…).

Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi hiệu suất, tối ưu chuyển đổi & ROI.

Phân tích dữ liệu thực chiến: từ khóa, mẫu quảng cáo, landing page để A/B testing.

Tìm kiếm & test sản phẩm/offer/geo mới hàng tuần theo định hướng của leader.

Cập nhật thường xuyên chính sách Google Ads & phương án xử lý khi tài khoản gặp sự cố.

Làm việc cùng các bộ phận content / kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất chiến dịch.

Tham gia các dự án nội bộ khác (TikTok, SEO nếu cần).

Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có từ 6 tháng kinh nghiệm chạy thực tế Google Ads (ưu tiên Search).

Biết cách tối ưu chuyển đổi, có mindset performance.

Ưu tiên có kinh nghiệm với affiliate marketing, các thị trường quốc tế là lợi thế. Biết sử dụng ladipage

Có thể sử dụng các công cụ tracking cơ bản (Google Analytics, UTM…).

Có tư duy phân tích – không ngại số liệu – logic.

Có khả năng tự học, linh hoạt xử lý vấn đề, trung thực và chủ động.

Trình độ tiếng anh: Đọc hiểu. Thành thạo tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH RUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (net): Thỏa thuận theo năng lực (khởi điểm từ 8–12 triệu) + hoa hồng dự án

Thưởng hiệu suất theo quý & theo team

Thưởng tháng 13, thưởng Tết, thưởng nóng khi vượt KPI

Được đào tạo trực tiếp từ Leader có kinh nghiệm ads Global

Phụ cấp ăn trưa

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, đi du lịch hàng năm

Môi trường mở – ngồi chung 1 không gian sáng tạo – dễ giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau

Thời gian làm việc: 9h-18h. Thứ 2- thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUNVIET

