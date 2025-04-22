Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH RUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH RUNVIET
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo Google Ads (Search/Display/Youtube...) cho thị trường Global (mảng affiliate: sức khỏe, tài chính, ecom,…).
Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi hiệu suất, tối ưu chuyển đổi & ROI.
Phân tích dữ liệu thực chiến: từ khóa, mẫu quảng cáo, landing page để A/B testing.
Tìm kiếm & test sản phẩm/offer/geo mới hàng tuần theo định hướng của leader.
Cập nhật thường xuyên chính sách Google Ads & phương án xử lý khi tài khoản gặp sự cố.
Làm việc cùng các bộ phận content / kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất chiến dịch.
Tham gia các dự án nội bộ khác (TikTok, SEO nếu cần).
Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cách tối ưu chuyển đổi, có mindset performance.
Ưu tiên có kinh nghiệm với affiliate marketing, các thị trường quốc tế là lợi thế. Biết sử dụng ladipage
Có thể sử dụng các công cụ tracking cơ bản (Google Analytics, UTM…).
Có tư duy phân tích – không ngại số liệu – logic.
Có khả năng tự học, linh hoạt xử lý vấn đề, trung thực và chủ động.
Trình độ tiếng anh: Đọc hiểu. Thành thạo tin học văn phòng.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH RUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất theo quý & theo team
Thưởng tháng 13, thưởng Tết, thưởng nóng khi vượt KPI
Được đào tạo trực tiếp từ Leader có kinh nghiệm ads Global
Phụ cấp ăn trưa
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, đi du lịch hàng năm
Môi trường mở – ngồi chung 1 không gian sáng tạo – dễ giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau
Thời gian làm việc: 9h-18h. Thứ 2- thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUNVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI