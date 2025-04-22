Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp cùng với kế toán trưởng cung cấp chứng từ, giải trình hồ sơ thanh toán cho cơ quan thuế kịp thời, đúng kế hoạch của cấp trên;
Luôn cập nhật các chính sách, luật thuế, kế toán liên quan đến công việc hằng ngày của bản thân.
Thực hiện công việc soát xét Hợp đồng, bảo lãnh, phụ lục phát sinh, thanh lý, quyết toán và các hồ sơ liên quan đến dự án. Đảm bảo các Hợp đồng soát xét đúng, chính xác và không có rủi ro đến chủ đầu tư cũng như về thuế, không ảnh hưởng đến hồ sơ thanh toán bị chậm trễ.
Đảm bảo việc kiểm tra hồ sơ thanh toán nhận từ các đơn vị gửi lên chính xác, đầy đủ tuân thủ đúng quy trình của Công ty, chứng từ hồ sơ không vi phạm các quy định, thông tư thuế. Khi phát hiện sai sót phối hợp với đơn vị nhanh nhất để bổ sung hồ sơ tránh tình trạng thanh toán chậm cho nhà cung cấp. Đồng thời đảm bảo nghiệp vụ hạch toán kế toán chính xác tuân thủ đúng luật kế toán - thuế;
Theo dõi chi tiết Hợp đồng, báo cáo chi phí dự án để có kế hoạch tổng thể khái toán dự án phù hợp.
Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), báo cáo sử dụng hóa đơn kịp thời và các báo cáo khác chính xác đúng quy định của cơ quan thuế.
Phối hợp cùng với Phòng tài chính cung cấp hồ sơ chứng từ, báo cáo tài chính kịp thời, đúng kế hoạch vay của Công ty;
Phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin liên quan đến công việc của Phòng Kế toán và các công việc được giao khác từ Quản lý trực tiếp/Cấp thẩm quyền (CTQ).
Hoàn tất hồ sơ, chứng từ lưu trữ đầy đủ chứng từ bản mềm và bản cứng hàng tháng, sổ sách kế toán hàng năm theo quy định của Công ty và Pháp luật.
Nhận các nhiệm vụ, chỉ đạo khác từ Quản lý trực tiếp/CTQ và triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo nói trên;
Giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác bằng văn bản cho Quản lý trực tiếp/CTQ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 03 năm kinh nghiệm về vị trí KTTH/KTT
Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán;
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán;
Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trong các Công ty Bất động sản Trung thực, chính xác, nhanh nhẹn.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng
Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định
Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ
Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định
Được hỗ trợ công tác phí
Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

