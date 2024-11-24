Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng

Quản lý dự án thi công xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang:

- Tuyên Quang

- Hà Nội

- Hoà Bình, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Triển khai lập kế hoạch thi công, tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng, tiến độ theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật.
- Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm trên vai trò người đứng đầu mũi thi công và các vấn đề xảy ra tại công trường. Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, các đội thi công và phòng, ban có liên quan.
- Thực hiện các mặt công việc khác tại công trường theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.
- Hỗ trợ bữa ăn theo quy định.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 2, tòa Xuân Mai RiveSide, ngõ 206 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chi-huy-truong-cong-trinh-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-tuyen-quang-job255934
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH YSL International
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH YSL International làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH YSL International
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất