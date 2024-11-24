Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
- Tuyên Quang:
- Tuyên Quang
- Hà Nội
- Hoà Bình, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Triển khai lập kế hoạch thi công, tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng, tiến độ theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật.
- Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất.
- Chịu trách nhiệm trên vai trò người đứng đầu mũi thi công và các vấn đề xảy ra tại công trường. Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, các đội thi công và phòng, ban có liên quan.
- Thực hiện các mặt công việc khác tại công trường theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ bữa ăn theo quy định.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
