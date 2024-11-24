Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu

- Triển khai lập kế hoạch thi công, tiến độ thi công và phụ trách chỉ đạo, giám sát, chịu trách nhiệm về thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo công trình thi công đúng chất lượng, tiến độ theo hồ sơ thiết kế và quy định pháp luật.

- Điều phối và sử dụng nguồn lực (nhân công - vật tư - thiết bị - tổ đội - nhà cung cấp) trên công trường hợp lý để đạt tiến độ, chất lượng, an toàn đã cam kết và mang lại hiệu quả cao nhất.

- Chịu trách nhiệm trên vai trò người đứng đầu mũi thi công và các vấn đề xảy ra tại công trường. Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, các đội thi công và phòng, ban có liên quan.

- Thực hiện các mặt công việc khác tại công trường theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.