Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

- Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.

- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty với khách hàng, triển khai chính sách của công ty đến khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Quản lý công nợ các Khách hàng phụ trách.

- Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, tri ân khách hàng,..

- Cập nhật kiến thức về sản phẩm, xu hướng thị trường và các kỹ năng bán hàng công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.