Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
- Cần Thơ:
- B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.
- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty với khách hàng, triển khai chính sách của công ty đến khách hàng.
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Quản lý công nợ các Khách hàng phụ trách.
- Hỗ trợ cho công ty trong các sự kiện phát triển thương hiệu, tri ân khách hàng,..
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm, xu hướng thị trường và các kỹ năng bán hàng công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI