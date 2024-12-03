Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công TY TNHH Tín Minh Khoa
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
* Mô tả công việc: Tài Xế
- GIAO HÀNG Đến Của Hàng.
- Giao hàng đến khách hàng
- Đảm bảo an toàn trong làm việc
- Chấp hành nội quy lao động của Công ty.
- vận chuyển giao nhận hàng hóa theo đúng hành trình, theo lệnh Công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu chung
1 Nam có sức khỏe tốt .
✔️Nam , Tuổi 20 - 30.
SỐ LƯỢNG 2
TRUNG THỰC, CHĂM CHỈ.
sức khỏe tốt
Không mắc các bệnh về da, hô hấp
1 Nam có sức khỏe tốt .
✔️Nam , Tuổi 20 - 30.
SỐ LƯỢNG 2
TRUNG THỰC, CHĂM CHỈ.
sức khỏe tốt
Không mắc các bệnh về da, hô hấp
Tại Công TY TNHH Tín Minh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Đào tạo
Ngành nghề: Tài Xế
• Quyền lợi và chế độ:
- Lương : 7.000.000 đ/tháng
- Phụ Cấp : 780.000 đ/tháng ( sau khi kết thúc thời gian thử việc )
CHỦ NHẬT VÀ LỄ ĐƯỢC NGHỈ THEO QUY ĐỊNH
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Đào tạo
Ngành nghề: Tài Xế
• Quyền lợi và chế độ:
- Lương : 7.000.000 đ/tháng
- Phụ Cấp : 780.000 đ/tháng ( sau khi kết thúc thời gian thử việc )
CHỦ NHẬT VÀ LỄ ĐƯỢC NGHỈ THEO QUY ĐỊNH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Tín Minh Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI