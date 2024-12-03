Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

* Mô tả công việc: Tài Xế

- GIAO HÀNG Đến Của Hàng.

- Giao hàng đến khách hàng

- Đảm bảo an toàn trong làm việc

- Chấp hành nội quy lao động của Công ty.

- vận chuyển giao nhận hàng hóa theo đúng hành trình, theo lệnh Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung

1 Nam có sức khỏe tốt .

✔️Nam , Tuổi 20 - 30.

SỐ LƯỢNG 2

TRUNG THỰC, CHĂM CHỈ.

sức khỏe tốt

Không mắc các bệnh về da, hô hấp

Tại Công TY TNHH Tín Minh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Đào tạo

Ngành nghề: Tài Xế

• Quyền lợi và chế độ:

- Lương : 7.000.000 đ/tháng

- Phụ Cấp : 780.000 đ/tháng ( sau khi kết thúc thời gian thử việc )

CHỦ NHẬT VÀ LỄ ĐƯỢC NGHỈ THEO QUY ĐỊNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Tín Minh Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin