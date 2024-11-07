Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tạo ra nội dung chất lượng: Sáng tạo nội dung phong phú, hấp dẫn, có giá trị theo chủ đề được đưa ra trên các kênh social, website,...
- Phát triển và triển khai chiến lược nội dung để tăng tương tác và tương tác với khách hàng.
- Hợp tác với các phòng ban khác để phát triển lịch trình nội dung và đảm bảo việc giao nội dung đúng thời hạn và nhất quán trong thông điệp/hình ảnh.
- Viết kịch bản theo chủ đề, insight khách hàng để phối hợp sản xuất video.
- Quản lý các hoạt động trên mạng xã hội (fanpage, youtube, tiktok,...)
- Có khả năng viết SEO cho website của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sẵn sàng học hỏi và thích thú với công việc
- Tinh thần làm việc chân thật, trách nhiệm và sẵn sàng vượt qua những thách thức
- Hiểu biết về SEO, Google Analytic và các công cụ tối ưu nội dung khác
- Kỹ năng viết và biên tập tốt: giọng điệu phù hợp, câu từ rõ ràng, đúng chính tả và ngữ pháp
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng giải thích dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh/video qua các phần mềm cơ bản.
- Có kỹ năng chụp hình + quay video
- Có laptop riêng
- Có từ 1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương vị trí: 8-13tr + phụ cấp
- Tăng lương, xét thưởng theo hiệu quả công việc
- Thưởng các ngày lễ, Tết.
- Thường xuyên đào tạo về sản phẩm, nâng cao kỹ năng làm việc.
- Môi trường làm việc mở, năng động, văn minh.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định sau khi kí HĐ chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

