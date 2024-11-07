Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Ngọc Lâm, Long Biên

- Tạo ra nội dung chất lượng: Sáng tạo nội dung phong phú, hấp dẫn, có giá trị theo chủ đề được đưa ra trên các kênh social, website,...

- Phát triển và triển khai chiến lược nội dung để tăng tương tác và tương tác với khách hàng.

- Hợp tác với các phòng ban khác để phát triển lịch trình nội dung và đảm bảo việc giao nội dung đúng thời hạn và nhất quán trong thông điệp/hình ảnh.

- Viết kịch bản theo chủ đề, insight khách hàng để phối hợp sản xuất video.

- Quản lý các hoạt động trên mạng xã hội (fanpage, youtube, tiktok,...)

- Có khả năng viết SEO cho website của công ty

- Sẵn sàng học hỏi và thích thú với công việc

- Tinh thần làm việc chân thật, trách nhiệm và sẵn sàng vượt qua những thách thức

- Hiểu biết về SEO, Google Analytic và các công cụ tối ưu nội dung khác

- Kỹ năng viết và biên tập tốt: giọng điệu phù hợp, câu từ rõ ràng, đúng chính tả và ngữ pháp

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, có khả năng giải thích dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- Có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh/video qua các phần mềm cơ bản.

- Có kỹ năng chụp hình + quay video

- Có laptop riêng

- Có từ 1 năm kinh nghiệm

Lương vị trí: 8-13tr + phụ cấp

- Tăng lương, xét thưởng theo hiệu quả công việc

- Thưởng các ngày lễ, Tết.

- Thường xuyên đào tạo về sản phẩm, nâng cao kỹ năng làm việc.

- Môi trường làm việc mở, năng động, văn minh.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định sau khi kí HĐ chính thức.

